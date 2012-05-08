〔日股业绩〕东芝2011/12年度集团净利737.1亿日圆,第四季集团净利下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透5月8日电---日本东芝(6502.T)公布:
* 2011/12年度集团净利为737.1亿日圆
* 2011/12年度集团营业利润为2,066.5亿日圆,上一年度为获利2,402.7亿
* 预计2012/13年度集团营业利润为3,000亿日圆
* 预计2012/13年度集团净利为1,350亿日圆
* 第四季集团净利为616.3亿日圆,按年下滑36.9%
* 第四季集团税前获利为1,197.6亿日圆,按年增长11.3%
* 第四季集团营业利润为1,158.7亿日圆,按年增长18.2%(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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