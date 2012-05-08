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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 14:18 BJT

〔日股业绩〕东芝2011/12年度集团净利737.1亿日圆,第四季集团净利下滑

路透5月8日电---日本东芝(6502.T)公布:

* 2011/12年度集团净利为737.1亿日圆

* 2011/12年度集团营业利润为2,066.5亿日圆,上一年度为获利2,402.7亿

* 预计2012/13年度集团营业利润为3,000亿日圆

* 预计2012/13年度集团净利为1,350亿日圆

* 第四季集团净利为616.3亿日圆,按年下滑36.9%

* 第四季集团税前获利为1,197.6亿日圆,按年增长11.3%

* 第四季集团营业利润为1,158.7亿日圆,按年增长18.2%(完)

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