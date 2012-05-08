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货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 11:48 BJT

〔中国钢铁〕4月全国粗钢日产量料达202.58万吨,创历史新高--中钢协

路透北京5月8日电---中国钢铁工业协会旬报周二称,中国4月全国粗钢日产量预估为202.58万吨,较3月实际日产水平增长2%,创历史新高.

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协统计,4月下旬预估全国粗钢日产量达203.5万吨,旬环比增1.49%,亦创纪录新高.

以下是今年年初至今的中钢协预估的全国粗钢旬日产量的列表(单位为万吨):

时间 日产量 旬环比(%)

4月 21-30 203.5 +1.5

4月 11-20 200.5 -1.3

4月 1-10 203.1 +7.4

3月 21-31 189.0 -1.5

3月 11-20 191.9 +1.1

3月 1-10 189.8 +13

2月 21-29 167.9 -1.2

2月 11-20 169.9 +0.2

2月 1-10 169.6 +1.3

1月 21-31 167.3 +0.2

1月 11-20 166.9 -1.3

1月 1-10 169.1 +3.9(完)

--发稿 李文科/邵晓忆; 审校 黄凯

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