〔中国钢铁〕4月全国粗钢日产量料达202.58万吨,创历史新高--中钢协

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京5月8日电---中国钢铁工业协会旬报周二称,中国4月全国粗钢日产量预估为202.58万吨,较3月实际日产水平增长2%,创历史新高.
中联钢(www.custeel.com)援引中钢协统计,4月下旬预估全国粗钢日产量达203.5万吨,旬环比增1.49%,亦创纪录新高.
以下是今年年初至今的中钢协预估的全国粗钢旬日产量的列表(单位为万吨):
时间 日产量 旬环比(%)
4月 21-30 203.5 +1.5
4月 11-20 200.5 -1.3
4月 1-10 203.1 +7.4
3月 21-31 189.0 -1.5
3月 11-20 191.9 +1.1
3月 1-10 189.8 +13
2月 21-29 167.9 -1.2
2月 11-20 169.9 +0.2
2月 1-10 169.6 +1.3
1月 21-31 167.3 +0.2
1月 11-20 166.9 -1.3
1月 1-10 169.1 +3.9(完)
--发稿 李文科/邵晓忆; 审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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