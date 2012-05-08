〔中国钢铁〕4月全国粗钢日产量料达202.58万吨,创历史新高--中钢协

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协统计,4月下旬预估全国粗钢日产量达203.5万吨,旬环比增1.49%,亦创纪录新高.

以下是今年年初至今的中钢协预估的全国粗钢旬日产量的列表(单位为万吨):