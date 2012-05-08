〔中国债市动态〕现券收益率早盘整体持稳,市场仍未摆脱窄幅震荡格局

路透上海5月8日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率整体持稳,部分个券略有上行.国开行续发的"福娃债"招标结果基本符合预期,在本周多项宏观数据公布之前,投资者仍会保持谨慎,市场很难摆脱窄幅震荡格局.

"大家都在等数据,但其实只有超出预期的数据才会对市场形成冲击,"北京一券商交易员称,预计这种情形出现的可能性不大,市场还是缺乏方向.

他还表示,国开行五期新债招标结果多数接近二级市场,从现券反应来看,影响不大.

业内人士稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一、三、五、七和10年固息债,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%,总体符合市场预期,仅一年品种水平稍低.[ID:nSB1531518]

国家统计局周五(11日)将公布中国4月居民消费价格指数(CPI)和工业增加值等宏观经济数据.路透调查显示,4月CPI同比涨幅料小幅降至3.3%,物价已摆脱季节性因素影响,重归下行通道,在通胀压力减轻的同时,投资、消费和生产尚未能展现明显的转好迹象.[ID:nSB1529264]

路透调查结果并显示,中国4月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额增速预计均较上月略有回落,但好于年初1-2月的低迷水平.而人民币新增贷款料亦回落至8,000亿元附近,在3月冲高后渐趋平静.[ID:nSB1529218]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.555%/3.545%,上日最后一笔为3.56%/3.53%;剩余期限0.76年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM为2.7999%/2.7902%,上日为2.8050%/2.7850%.(完)