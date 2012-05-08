桑托勒姆支持罗姆尼 称将齐心协力击败奥巴马

路透华盛顿5月7日电---美国共和党总统参选人罗姆尼（Mitt Romney）周一获前竞争对手桑托勒姆（Rick Santorum）支持，后者上月宣布退出党内初选。

桑托勒姆在声明中称，虽然他与罗姆尼存在分歧，但上周与罗姆尼会面后，罗姆尼对经济和家庭议题的“深刻理解”给他留下深刻印象。