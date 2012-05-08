桑托勒姆支持罗姆尼 称将齐心协力击败奥巴马

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月7日电---美国共和党总统参选人罗姆尼（Mitt Romney）周一获前竞争对手桑托勒姆（Rick Santorum）支持，后者上月宣布退出党内初选。
桑托勒姆在声明中称，虽然他与罗姆尼存在分歧，但上周与罗姆尼会面后，罗姆尼对经济和家庭议题的“深刻理解”给他留下深刻印象。
桑托勒姆说：“最重要的是，我们都认为，必须打败总统奥巴马。这绝非易事，要确保共和党提名人选取得胜利，我们需要齐心协力。”
“罗姆尼将是（共和党）提名人选，我支持他赢得这场我们生命中最重要的选举。”（完）
--编译 朱淑珍;审校 王凤昌
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选