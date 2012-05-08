〔路透专访〕中国建设银行今年净利润仍有望保持两位数增长--行长

路透北京5月8日电--以资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国周二表示,建行全年净利润仍有望保持两位数增长;而目前中间业务收入增速已恢复正常,预计全年会好于一季度.

他在建行总部接受路透专访时表示,中国经济已进入结构调整中的增速放缓期,银行不会寄望取得同过去一样的超高速增长,应着力打好基础,调整结构.前四个月,建行的新增贷款的投放规模完全符合计划,全年将持平或略高于去年的8,300亿元人民币水平.

"一季度较低的净利润增速和中间业务收入增速都不正常."张建国称,"全年净利润增速保持在两位数没有问题."

他解释指出,一季度实际的利润增速可以更好一点,主要是受拨备提取较大的影响,因该行今年全年的拨备提取将在各季平衡进行;而自去年末开始的对各项收费业务的大规模清理,令今年一季度的中间业务收入大幅下降,这个较低增速也不太正常.

张建国并表示,建行在国际化进程上要"两条腿"走路:采取创建分支为主、实施并购两种方式推进,他透露,建行正在进行一项海外并购项目,料今年下半年会有结果.

他还指出,今年一季度净息差虽有所回落,全年则有望保持稳定在2.6%水平.

受益于净利息收益率稳步回升,建行去年度净利升25.52%,但今年一季度净利增长大幅放缓至9.17%,令银行业分析师都惊呼没想到;同时中间业务收入同比增速仅5%,净息差也放缓至2.65%.

但建行的拨备覆盖率则继续提升,由去年四季度的241%提高至251%.[ID:nSH0103511](完)