《外汇动态》日本出口商对以当前汇价卖出美元裹足不前

0351GMT--一位在东京的外汇顾问表示,日本出口商并不热衷于在当前水准卖出美元兑日圆,他们的卖单挂在80.50日圆附近.

他说,"他们不愿改变卖出的价位.许多人已覆盖到4-6月的需求,正等着覆盖6-9月的需求."

目前日本进口商在79.50-79.60日圆的买盘畅旺,据称对冲基金正在买入行权价在82日圆附近的美元买权.

美元兑日圆JPY=现在徘徊在80日圆附近.

其他投资者亦对卖出美元裹足不前.

"尽管长期来看日圆走疲仍是趋势,但最近美元上涨就像一个日圆疲软泡沫,一些投资者因投机而卖出日圆,因此必然会出现修正,"道富银行外汇主管Kimihiko Tomita表示.

他补充道,"但有一些人仍坚持持有日圆空头部位,因为部分长线投资者的立场没有改变."(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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