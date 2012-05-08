〔新债招标〕中国国开行"福娃债"增发基本符合预期,发行创新初见成效(更新版)

(新增细节及交易员评论)

* 五期"福娃债"增发结果总体符合预期

* 稳定的市场背景,助发行创新初见成效

* 投标上限设定,对发行结果影响较为明显

* 七年债首试美国式招标

路透上海5月8日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期金融债进行首次增发,收益率基本符合预期,并与二级市场接近.因稳定的市场环境,助其发行创新初见成效.

交易员并指出,从今日五期债增发结果来看,三至10年品种收益率多接近或达到投标上限,显示发行人设定的有针对性的指导上限,对投标结果影响较为明显.

业内人士稍早透露,国开行此次增发的一、三、五、七、10年固息债,中标(加权)收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%,除一年期稍低外,总体基本符合预期.

华南一银行交易员认为,本次国开行五期债首次增发发行平稳,除受益于可参考二级水平外,"市场基本面稳定"功不可没.因此,这种新债创新发行方式,能否继续发挥作用,还有待未来再检验.

交易员并表示,与此前宽泛的投标利率上下限设定不同,国开行为这五期债的首发及增发都设定了指导意义较为明确的利率上限,并都产生了触及上限现象.投标区间限制因素在该行以后的新债发行中,值得继续关注.

今日国开行为五期债增发设定的投标收益率上限分别为3.5318%、3.9335%、4.0981%、4.3365%和4.4429%.其中五年期中标收益率即为上限,三年、七年和10年与各自上限差距约1-3个基点(bp).

另外,国开行今日首次尝试在金融债发行中引入美国式招标方式,显示该行在市场对其新债供给忧虑未减的情况下,多渠道稳定发行,控制融资成本的意图.

据业内人士透露,上述五期债的投标倍数分别为1.95倍、2.61倍、1.23倍、2.37倍和1.43倍;七年期债的边际(最优)收益率为4.3263%.

此前市场对国开行上述五期增发债的收益率预测均值分别为3.45%、3.91%、4.11%、4.31%和4.41%;预测区间为3.42%-3.48%、3.85%-3.95%、4.00%-4.15%、4.28%-4.35%和4.35%-4.45%.

以下为今天增发的各期债具体条款:

第18-22期增发债

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标方式 除七年期采用多种价格(美国式)招标外,其余均为单一价格(荷兰式)

缴款日 5月10日

起息日 4月23日

分销期 5月9日-5月10日

上市日 一年期为5月14日;三年、五年、七年和10年期为5月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------- (完)