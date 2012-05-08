《企业看点》--5月8日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月8日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 证券时报周二报导称,中国证监会正在研讨养老金等长期资金入市税收减免等方面措施.[ID:nSB1531448]

* 第一财经日报周二报导称,德国零售巨头麦德龙(MEOG.DE)计划未来3-4年内在中国的门店数量增一倍,以在该国不断成长的零售市场中扩大份额.[ID:nSB1531520]

* Gulf News周一报导称,据一个政府顾问委员会的提案,阿联酋燃油价格过高,应回落到与其他海湾国家相匹配的水平.[ID:nL5E8G77C5]

* 全球最大的箱包生产商新秀丽(Samsonite International)(1910.HK)执行长对一德国报纸表示,该厂商正在寻求收购规模较小、且为民间所有的企业.[ID:nL5E8G71PK]

* 日本经济新闻报导称,东京电力(9501.T)以及由日本政府支持的核事故损害责任基金(Nuclear Damage Liability Facilitation Fund),准备用董事总经理Naomi Hirose接替现任社长Toshio Nishizawa.[ID:nL4E8G7BVU].(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)