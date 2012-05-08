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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 13:05 BJT

〔日本个股〕富士重工调低2015/16年度销售目标,因中国生产计划受阻

路透东京5月8日电---富士重工(7270.T)周二公布,预料无法在截至2016年3月的五年成长计划中启动中国本地汽车生产,从而调降2015/16年度全球销售目标5万辆.

作为斯巴鲁(Subaru)轿车生产商,富士重工目前预料2015/16年度汽车销量为85万辆,低于此前预估的90万辆,美国销售强于预期部分抵销了中国销量下滑.

该公司维持2015/16年度营业利润1,200亿日圆(15亿美元)和利润率6%的目标,尽管其对日圆的汇价预估较高,美元/日圆和欧元兑日圆的预估汇率分别为80和105,此前预估为90和120.

周二,美元兑日圆JPY=汇价在80左右,欧元兑日圆EURJPY=R报104.3.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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