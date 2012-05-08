〔日本个股〕富士重工调低2015/16年度销售目标,因中国生产计划受阻

作为斯巴鲁(Subaru)轿车生产商,富士重工目前预料2015/16年度汽车销量为85万辆,低于此前预估的90万辆,美国销售强于预期部分抵销了中国销量下滑.

该公司维持2015/16年度营业利润1,200亿日圆(15亿美元)和利润率6%的目标,尽管其对日圆的汇价预估较高,美元/日圆和欧元兑日圆的预估汇率分别为80和105,此前预估为90和120.