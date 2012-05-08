〔日本个股〕富士重工调低2015/16年度销售目标,因中国生产计划受阻

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京5月8日电---富士重工(7270.T)周二公布,预料无法在截至2016年3月的五年成长计划中启动中国本地汽车生产,从而调降2015/16年度全球销售目标5万辆.
作为斯巴鲁(Subaru)轿车生产商,富士重工目前预料2015/16年度汽车销量为85万辆,低于此前预估的90万辆,美国销售强于预期部分抵销了中国销量下滑.
该公司维持2015/16年度营业利润1,200亿日圆(15亿美元)和利润率6%的目标,尽管其对日圆的汇价预估较高,美元/日圆和欧元兑日圆的预估汇率分别为80和105,此前预估为90和120.
周二,美元兑日圆JPY=汇价在80左右,欧元兑日圆EURJPY=R报104.3.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。