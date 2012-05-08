〔中国能源〕今晚成品油零售价或下调200-300元/吨--息旺能源

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月8日电---中国能源行业网站--息旺能源网(C1)周二称,中国今晚成品油零售价或下调,降价幅度预计在200-300元人民币/吨.
"发改委价格司今天下午召集会议,根据以往惯例,或是调整成品油零售价的先兆,"报导援引接近发改委人士的话称.
据其预测,降价幅度预计在200-300元/吨,如完全下调,就300元/吨,但如考虑国内外接轨,幅度仅200元/吨.
中国今年已经两次上调成品油价格.最近的一次是3月20日起上调成品油价格每吨600元,为2009年6月以来最大,亦令中国成品油价格创历史新高.(完)
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--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。