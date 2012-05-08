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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 12:44 BJT

〔中国能源〕今晚成品油零售价或下调200-300元/吨--息旺能源

路透北京5月8日电---中国能源行业网站--息旺能源网(C1)周二称,中国今晚成品油零售价或下调,降价幅度预计在200-300元人民币/吨.

"发改委价格司今天下午召集会议,根据以往惯例,或是调整成品油零售价的先兆,"报导援引接近发改委人士的话称.

据其预测,降价幅度预计在200-300元/吨,如完全下调,就300元/吨,但如考虑国内外接轨,幅度仅200元/吨.

中国今年已经两次上调成品油价格.最近的一次是3月20日起上调成品油价格每吨600元,为2009年6月以来最大,亦令中国成品油价格创历史新高.(完)

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--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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