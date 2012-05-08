〔中国能源〕今晚成品油零售价或下调200-300元/吨--息旺能源

路透北京5月8日电---中国能源行业网站--息旺能源网(C1)周二称,中国今晚成品油零售价或下调,降价幅度预计在200-300元人民币/吨.

据其预测,降价幅度预计在200-300元/吨,如完全下调,就300元/吨,但如考虑国内外接轨,幅度仅200元/吨.