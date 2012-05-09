〔中国能源〕周三晚将下调成品油价,汽油每吨调降330元--行业网站

路透北京5月9日电---行业网站息旺能源(C1)引述中石油内部通知称,中国将于周三晚宣布下调成品油零售价格,下调幅度为汽油330元人民币/吨,柴油310元/吨.

这是中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为七个月来首次下调成品油价.

今年以来中国分别于2月和3月两次上调成品油价,最近一次是在3月20日宣布上调成品油价格6-7%,令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.[ID:nSB1440984]

中国此前一次调降成品油价格是在2011年10月9日,当时汽柴油双双调降300元/吨.

按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.(完)

参看详情请点选(here)