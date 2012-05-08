〔中国企业〕宝钢集团正在考虑对外转移上海的钢铁产能--董事长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月8日电---中国最大钢铁企业之一的宝钢集团有限公司董事长徐乐江周二表示,正在考虑对外转移其于上海的钢铁产能.
"首钢的现在就是宝钢的未来,"他在一行业会议间隙指出,目前社会和民间对环境的要求越来越敏感,并强调此举是"转移产能"并非"淘汰产能".
正由北京搬迁至河北曹妃甸的首钢集团,2010年底已实现北京地区钢产能全部停产.
徐乐江并表示,宝钢有望在年内开工湛江项目.
宝钢集团的千万吨级湛江项目已酝酿多年,集团计划以全资方式投资建设宝钢湛江钢铁有限公司.集团旗下宝钢股份(600019.SS)此前曾表示,上市公司打算在未来合适的时候收购由宝钢集团运作的湛江项目.(完)
--发稿 李文科; 撰写 邵晓忆; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。