〔路透基点〕三家银行推出亚洲水泥(中国)1.5亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港5月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,台湾合作金库、台湾银行和瑞穗实业银行今日向亚洲水泥(中国)控股公司推出1.5亿美元五年期贷款.

合作金库为额度代理行,台湾银行为文件代理行.

此次无担保贷款可展延两年,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码109个基点.借款方将支付台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间35基点以外的利差.

该贷款案分为三个层级:

承贷等值3,000万美元或以上,取得委托主办行(MLA)和额度分配行头衔,包含所有费用的价码为114.6个基点,费用为25个基点.

承贷2,000万-2,900万美元,取得协办行头衔,包含所有费用的价码为113个基点,费用为18个基点.

承贷1,500万-1,900万美元,取得共同协办行头衔,包含所有费用的价码为111个基点,费用为9个基点.

此次贷款有三年宽限期,每半年偿还一次,分五期不等额偿还--前四期均各偿还10%,第五期偿还60%--贷款平均年限为4.5年.

若在首次提款后的一年半内资金未全部提取,承诺费为10个基点.

财务约束条款包括流动比率最低为1倍,债务比率最高为1.5倍,利息覆盖比率为1.5倍,有形资产最低净值为60亿元人民币.

借款将用于在中国的资本支出.

最后回覆期限为6月8日.

该香港上市公司曾于2010年9月进行1.2亿美元五年期贷款,含全部费用支付63.6基点,利率较Libor高出58个基点.借款人在中国江西、四川和湖北等省份设有分厂，是台湾上市公司亚洲水泥的子公司.(完)