〔路透基点〕三家银行推出亚洲水泥(中国)1.5亿美元五年期贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,台湾合作金库、台湾银行和瑞穗实业银行今日向亚洲水泥(中国)控股公司推出1.5亿美元五年期贷款.
合作金库为额度代理行,台湾银行为文件代理行.
此次无担保贷款可展延两年,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码109个基点.借款方将支付台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间35基点以外的利差.
该贷款案分为三个层级:
承贷等值3,000万美元或以上,取得委托主办行(MLA)和额度分配行头衔,包含所有费用的价码为114.6个基点,费用为25个基点.
承贷2,000万-2,900万美元,取得协办行头衔,包含所有费用的价码为113个基点,费用为18个基点.
承贷1,500万-1,900万美元,取得共同协办行头衔,包含所有费用的价码为111个基点,费用为9个基点.
此次贷款有三年宽限期,每半年偿还一次,分五期不等额偿还--前四期均各偿还10%,第五期偿还60%--贷款平均年限为4.5年.
若在首次提款后的一年半内资金未全部提取,承诺费为10个基点.
财务约束条款包括流动比率最低为1倍,债务比率最高为1.5倍,利息覆盖比率为1.5倍,有形资产最低净值为60亿元人民币.
借款将用于在中国的资本支出.
最后回覆期限为6月8日.
该香港上市公司曾于2010年9月进行1.2亿美元五年期贷款,含全部费用支付63.6基点,利率较Libor高出58个基点.借款人在中国江西、四川和湖北等省份设有分厂，是台湾上市公司亚洲水泥的子公司.(完)
--编译 张荻;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。