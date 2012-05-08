版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 14:01 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,关注本周标债情况

路透东京5月8日电---美国公债价格周二在亚洲市场持稳,近期涨势稍事歇息.最近公债价格上涨推动指标公债收益率降至三个月低点.投资者在为本周美国财政部发行的720亿美元付息债券做准备.

财政部周二将标售320亿美元三年期公债,周三将标售240亿美元10年期公债,周四标售160亿美元30年期公债.

交易员称,对美国经济力道以及欧债危机的担忧挥之不去,可能令投资者的债券偏好持稳,支撑对本周标债的需求.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐