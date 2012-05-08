〔东京美债〕公债价格持稳,关注本周标债情况

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京5月8日电---美国公债价格周二在亚洲市场持稳,近期涨势稍事歇息.最近公债价格上涨推动指标公债收益率降至三个月低点.投资者在为本周美国财政部发行的720亿美元付息债券做准备.
财政部周二将标售320亿美元三年期公债,周三将标售240亿美元10年期公债,周四标售160亿美元30年期公债.
交易员称,对美国经济力道以及欧债危机的担忧挥之不去,可能令投资者的债券偏好持稳,支撑对本周标债的需求.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。