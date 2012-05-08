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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 14:03 BJT

《外汇动态》美元/韩元下滑,韩国进口商逢低吸纳予以支撑

0550GMT---美元兑韩元KRW=KFTC下跌,追随美元/欧元EUR=跌势,但韩国进口商逢低买入限制其跌势.欧元兑美元持于1.30上方.

美元兑韩元跌0.3%报1,135.4,开盘触及日低1,134.0后略微反弹.首道支撑位在1,133.7,为一目均衡云区日线图的顶部.(完)

--编译 李爽;审校 龚芳

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