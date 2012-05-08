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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 14:04 BJT

〔金属期市〕LME期铜上扬,受西班牙银行或将获援的憧憬提振

路透上海5月8日电---伦敦期铜周二上扬,市场人气改善,此前西班牙暗示其将利用公众资金来支持该国受困银行,不过欧元区债务忧虑使得投资者仍焦虑不安.

本周稍晚将有一系列中国经济数据出炉,也令投资者保持谨慎,将公布的数据包括进口成长、通胀和银行借贷数据.

0409GMT时,LME三个月期铜CMCU3上涨0.6%至每吨8,223.50美元,周五下跌0.7%.该交易所周一逢假期休市.

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