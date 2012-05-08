〔欧洲个股〕瑞士信贷拟扩大中国合资公司持股,并申请在华交易许可

路透5月8日电---彭博报导称,继中国政府放宽对外国投资银行的限制后,瑞士信贷集团CSGN.VX有意扩大在其中国合资公司的资本,并申请在中国的股票交易许可.

上周中国决定允许外国投资银行所持中国合资公司股权比例从33%扩增至49%.中国亦把交易许可资格审查期从五年缩短至两年.

彭博援引瑞士信贷中国区执行长张利平的话称,瑞士信贷将把更多的银行经理派驻中国,以从股权比例上限调升,以及沪深两市股票交易许可等待时间缩短中获益.

张利平还表示,瑞士信贷正在与其地区合作伙伴方正证券商讨有关筹备申请交易许可事宜.他称,瑞士信贷尚未做出扩大对其合资公司瑞信方正证券有限责任公司持股比例的最终决定.

未能立即联系到瑞士信贷中国公司发表评论.(完)