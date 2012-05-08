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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 14:18 BJT

〔韩国股市〕反弹收高,金融股领涨

路透首尔5月8日电---韩国股市周二收盘上涨,部分扳回上日的深度跌幅,此前美国股市对欧洲政局引发的不确定性重燃表现出韧性.

金融股走势好于大盘,友利金融控股053000.KS上涨3.3%,KB金融集团(105560.KS)升2.8%.

韩国综合股价指数.KS11涨0.54%,收于1,967.01点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

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