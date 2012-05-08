IMF：缅甸需要改革以促进经济增长

IMF缅甸项目负责人Meral Karasulu表示，缅甸已经取得进展，未来两年有望实现5.5-6%的GDP增长。

她说：“缅甸经济增长动力很强。我从2009年就开始和缅甸合作……我认为过去几年的进展非常明显。”