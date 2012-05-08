IMF：缅甸需要改革以促进经济增长

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透华盛顿5月7日电---国际货币基金组织（IMF）周一称，缅甸如果采取正确的政策，该国经济料将腾飞，并能获得历史性的增长机会，提升国内生活水平。
缅甸改革派政府首次发布其年度IMF第四条款经济磋商报告。
(本文由路透中文网编译提供)
IMF缅甸项目负责人Meral Karasulu表示，缅甸已经取得进展，未来两年有望实现5.5-6%的GDP增长。
她说：“缅甸经济增长动力很强。我从2009年就开始和缅甸合作……我认为过去几年的进展非常明显。”
“如果缅甸采取必要改革，发挥资源丰富、劳动力年轻、临近中国与印度等国的优势，该国经济可能强劲增长。”
“缅甸外汇储备水平仍非常好，我们认为情况可能变得更好，因很多天然气项目在建，将增加外汇储备。”
上述经济磋商报告称，若要释放缅甸的增长潜能，将需要进行改革，以及获得技术援助，以使其金融部门现代化。
IMF表示：“提高农业生产力对农村发展及包容性增长至关重要。国际货币基金组织相信，土地改革计划可能为发展进程加速提供机会。”（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。