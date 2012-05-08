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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 14:21 BJT

IMF：缅甸需要改革以促进经济增长

路透华盛顿5月7日电---国际货币基金组织（IMF）周一称，缅甸如果采取正确的政策，该国经济料将腾飞，并能获得历史性的增长机会，提升国内生活水平。

缅甸改革派政府首次发布其年度IMF第四条款经济磋商报告。

(本文由路透中文网编译提供)

IMF缅甸项目负责人Meral Karasulu表示，缅甸已经取得进展，未来两年有望实现5.5-6%的GDP增长。

她说：“缅甸经济增长动力很强。我从2009年就开始和缅甸合作……我认为过去几年的进展非常明显。”

“如果缅甸采取必要改革，发挥资源丰富、劳动力年轻、临近中国与印度等国的优势，该国经济可能强劲增长。”

“缅甸外汇储备水平仍非常好，我们认为情况可能变得更好，因很多天然气项目在建，将增加外汇储备。”

上述经济磋商报告称，若要释放缅甸的增长潜能，将需要进行改革，以及获得技术援助，以使其金融部门现代化。

IMF表示：“提高农业生产力对农村发展及包容性增长至关重要。国际货币基金组织相信，土地改革计划可能为发展进程加速提供机会。”（完）

--编译：李富强 发稿：张家伟

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