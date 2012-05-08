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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 14:46 BJT

〔澳洲股市〕小幅上涨,联邦预算即将公布令交投清淡

路透悉尼5月8日电---澳洲股市周二收盘小幅上涨0.3%,继周一大跌后企稳,不过交投清淡,因几小时后将公布联邦预算.

澳洲国库部长斯万0930GMT料公布,预算盈余15亿澳元.减支举措将与向低薪阶层发放现金同时出台,以免出现像希腊和法国那样反对撙节的情况.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数上涨13点,至4,314.3点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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