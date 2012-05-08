〔欧元债市〕德债期货上涨,但价格已处高位续涨空间可能有限

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦5月8日电---德债期货周二上涨,因为希腊政局的不确定性促使公债买盘回笼,但一些分析师表示,德债价格已高,续涨空间有限.
德债价格周一飙涨至纪录高位,因为希腊和法国的大选结果,重击了欧洲推动撙节措施的努力;而且希腊两大主要支持纾困措施的政党未能在国会取得多数,再次引发市场担忧希腊的财政问题.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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