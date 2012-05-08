〔欧元债市〕德债期货上涨,但价格已处高位续涨空间可能有限

路透伦敦5月8日电---德债期货周二上涨,因为希腊政局的不确定性促使公债买盘回笼,但一些分析师表示,德债价格已高,续涨空间有限.

德债价格周一飙涨至纪录高位,因为希腊和法国的大选结果,重击了欧洲推动撙节措施的努力;而且希腊两大主要支持纾困措施的政党未能在国会取得多数,再次引发市场担忧希腊的财政问题.