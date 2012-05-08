〔日本股市〕自三个月低点回升收高,但市场气氛仍旧审慎(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透东京5月8日电---日本股市日经指数周二自三个月低点回升,投资人重新评估法国和希腊选举结果的立即影响,但仍对欧元区危机重燃保持审慎.
"欧洲风险如此之大,希腊和法国大选之后很难确切说清楚这些风险,"瑞士信贷东京分行的股票现货交易主管Stefan Worrall说."不管怎样,大家都在等待指引,很明显的是,市场人气很谨慎."
日经指数.N225收高0.7%至9,181.65点,低于11月至3月涨势的50%回档位约9,195点.
东证股价指数.TOPX升0.6%至776.57点.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。