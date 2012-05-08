〔日本股市〕自三个月低点回升收高,但市场气氛仍旧审慎(更新版)

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路透东京5月8日电---日本股市日经指数周二自三个月低点回升,投资人重新评估法国和希腊选举结果的立即影响,但仍对欧元区危机重燃保持审慎.

"欧洲风险如此之大,希腊和法国大选之后很难确切说清楚这些风险,"瑞士信贷东京分行的股票现货交易主管Stefan Worrall说."不管怎样,大家都在等待指引,很明显的是,市场人气很谨慎."

日经指数.N225收高0.7%至9,181.65点,低于11月至3月涨势的50%回档位约9,195点.

东证股价指数.TOPX升0.6%至776.57点.