〔中国股市〕沪综指小幅收跌,权重股走势仍低迷大盘缩量震荡

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京5月8日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收跌,受权重股走势仍低迷拖累.分析人士表示,近几日早盘调整尾盘拉升的走势反映出多空双方呈现拉锯态势,在缺乏量能支撑及外围市场仍不乐观的情况下,短线大盘料继续震荡蓄势.
沪综指.SSEC收报2,448.884点,跌3.06点或0.12%;今日上海A股成交额缩至1,047亿元人民币,上交易日为1,112亿元.
"下不深,反映对市场的信心增强,但往上则成交不足,经济情况和海外市场也不乐观,所以短线还是震荡格局."新时代证券研发中心副总秦茂军分析称,大盘若要顺利冲破2,450点,还需金融改革创新方面有超出市场预期的政策出台.
他并指出,当前位置仍然面临很大阻力,但如果能冲上去,就有可能到达2,500点以上,短期可以看成是冲关之前的蓄势.
周二金融、煤炭等权重板块走势仍然低迷,券商股领跌,其中沪市国金证券(600109.SS)收跌3.47%,深市国海证券(000750.SZ)下跌7.72%,收报25.1元.
沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,705.2点,跌0.22%,成交量为340,709手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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