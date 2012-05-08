《西班牙金融焦点》Bankia主席拉托辞职,为政府救助计划扫清道路

路透马德里5月7日电---陷入困境的西班牙银行Bankia SA (BKIA.MC)的主席拉托(Rodrigo Rato)周一下台,以便政府能够进行救援计划.西班牙政府希望上述救助计划能说服外资对西班牙金融稳定抱持信心.

虽然曾排除动用公共资金援助受困银行业,但西班牙首相拉霍伊最终还是打开了大门,力图整顿银行业,以免损及本国金融甚至是欧元区.拉托曾任国际货币基金组织(IMF)总裁.

拉霍伊在周一广播访谈中说,"若有必要提供资金以挽救西班牙金融体系,那么我也会像其它欧盟国家已做过的那样,出借公共资金,但这只能作为最后的手段."

拉霍伊并没有提及Bankia,不过两位消息人士表示,政府将向该行提供70-100亿欧元的援助资金.目前市场担心西班牙银行业救助计划的成本,而处在风波中心的Bankia,正受困于有毒的房地产资产.

一位消息人士称,由于拉托曾在执政的人民党政府中担任部长,他因此被要求辞去主席,援助计划才不会看来像是政府施恩予政治盟友.

拉托在去年带领Bankia股票上市.他在声明中表示,任务将交接给Jose Ignacio Goirigolzarri,后者曾担任过西班牙大型银行BBVA (BBVA.MC)的首席执行官.

两位政府消息人士透露,政府将通过购买Bankia一种叫做Coco的可转换债券,向这家由当地储蓄银行整合而成的金融机构注入资金.

这个做法可能令西班牙今年的公共债务与国内生产总值(GDP)之比进一步上升,因为政府将不得不依靠发债来为购买Bankia债券进行融资.

**高度曝险**

通过购买Coco债券而注入的资金,将用来清理Bankia母公司BFA的银行和房地产业务.一位消息人士称,这些业务活动将被Bankia吸纳,而BFA则将停止以银行的身份进行运营.

该举措旨在明确集团的架构并试图让投资者安心,即这家握有西班牙约10%储蓄资金的银行,不会沦落到迫使西班牙像爱尔兰那样寻求国际援助的境地.

Bankia是西班牙以资产计第四大银行,已获得逾40亿欧元政府援助.Bankia和BFA的不良房地产资产曝险合计居西班牙银行业之冠,共317亿欧元,银行业整体为1,840亿欧元.

Bankia和BFA这些不良资产已有37.5%认列亏损,相当于119亿欧元,其中包括给地产开发商的贷款,以及不良贷款的房地产抵押品.不过很多银行业分析师称,亏损可能还要更大.

消息人士称,可能高达100亿欧元的新注资,将使Bankia得以清理问题资产,为未来进一步损失提供缓冲,并满足欧洲的银行业资本水准规定.

消息人士表示,一旦拉托的继任者就位,政府可能在周五宣布决定.

"目的是向市场以及IMF等国际合作方发出有力信号,表明(Bankia)的计划积极有力,并将完成我们的银行业改革,"消息人士称.(完)