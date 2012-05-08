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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 15:03 BJT

〔全球金市〕金价小幅下跌,因政治不确定性打压欧元

路透新加坡5月8日电---黄金周二下跌,因希腊和法国选民对撙节抵制的反应继续打压欧元,不过低接买盘料在黄金近期波动区间下端时出现,对金价构成支撑.

欧元小幅下跌,延续上日跌幅,当时法国和希腊选举结果导致对撙节计划实施的疑虑.

黄金一直从汇市获得指引,其避险地位在欧洲政局动荡中被美元、美债和德国公债取代.

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