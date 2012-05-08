普京拟增进俄美关系,要美保证反导网络不针对俄罗斯

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Gutterman
路透莫斯科5月7日电---根据俄罗斯总统普京周一签署的政令，俄罗斯希望增进与美国的关系，但不会允许美国干涉俄内政，还希望美方保证其导弹防御系统不会用来对付俄罗斯。
普京宣誓就职总统仅数小时后，即签署了涉及面广泛的文件，拟定外交政策重点，政策内容与竞选时撰写的文章基本保持一致。
总统政令称，俄罗斯希望将与美国的合作提升至“真正的战略水平”，但美俄关系必须基于“平等、互不干涉内政、尊重对方利益”的原则。
在美国全球导弹防御体系问题上，俄罗斯将继续坚持一贯的政策，希望美方保证该系统不是针对俄罗斯核威慑力。
普京的政令涉及全球政策，但主要是向美方传递信息。美国本月稍晚将举行八国集团（G8）峰会，预计届时普京将与美国总统奥巴马举行会晤。
梅德韦杰夫在担任俄总统期间，在2010年与奥巴马签署了里程碑式的核武控制协议，美俄关系有所改善。
但美国和北约计划建立欧洲反导系统，以及美俄在利比亚和叙利亚问题上产生严重分歧后，美俄关系再度紧张化。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。