普京拟增进俄美关系,要美保证反导网络不针对俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Gutterman

路透莫斯科5月7日电---根据俄罗斯总统普京周一签署的政令，俄罗斯希望增进与美国的关系，但不会允许美国干涉俄内政，还希望美方保证其导弹防御系统不会用来对付俄罗斯。

普京宣誓就职总统仅数小时后，即签署了涉及面广泛的文件，拟定外交政策重点，政策内容与竞选时撰写的文章基本保持一致。

总统政令称，俄罗斯希望将与美国的合作提升至“真正的战略水平”，但美俄关系必须基于“平等、互不干涉内政、尊重对方利益”的原则。

在美国全球导弹防御体系问题上，俄罗斯将继续坚持一贯的政策，希望美方保证该系统不是针对俄罗斯核威慑力。

普京的政令涉及全球政策，但主要是向美方传递信息。美国本月稍晚将举行八国集团（G8）峰会，预计届时普京将与美国总统奥巴马举行会晤。

梅德韦杰夫在担任俄总统期间，在2010年与奥巴马签署了里程碑式的核武控制协议，美俄关系有所改善。

但美国和北约计划建立欧洲反导系统，以及美俄在利比亚和叙利亚问题上产生严重分歧后，美俄关系再度紧张化。（完）