路透伦敦5月8日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:我们终于等到开启跌势的突破走势,欧元跌破了1.3055美元的三角形型态支撑位.若收盘位低于2月低点1.2975美元,有可能跌向今年年内低点1.2630.只有升逾1.3085缺口,汇价短期内才有可能走稳,并重新测试1.3200.突破三角形型态后,现在暗示汇价很有可能最少下跌500个点,那样的话,将下看1.2630.

美元/日圆:美元似乎的确在79.70日圆附近筑起底部,不过未能升回80.45日圆上方引人担忧,使风险维持偏向下档.未能升破周线云区阻力位,使当前动能偏向下档.若跌破79.70日圆,最初将下看79.20,之后下看78.35和200日移动均线切入位.80.42日圆目前应会扮演阻力位,要想美元走稳,需要汇价收在该阻力水准上方.

英镑/美元:英镑在继续抵抗跌压,不过却跌至1.6160美元下方,后市可能跌向1.6050美元的支撑位,若该水准被突破,可能测试从1月低点1.5235美元拉出的趋势线支撑位1.5960美元.从2011年高点1.6750拉出的趋势线阻力位1.6320依然有效.

纽约 当日 今年来 2011年

0728GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3014 1.3052 -0.29 +0.53 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.83 79.89 -0.08 +3.76 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.89 104.26 -0.35 +4.34 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9229 0.9202 +0.29 -1.57 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6144 1.6190 -0.28 +3.92 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9954 0.9929 +0.25 -2.34 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0160 1.0199 -0.38 -0.64 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7912 0.7945 -0.42 +1.64 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.070 81.470 -0.49 +3.09 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.150 63.490 -0.54 +5.55 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.84 129.33 -0.38 +7.79 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2821 1.2819 +0.02 -2.32 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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