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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 15:27 BJT

〔标题新闻〕印尼央行周四会议料维持政策利率在5.75%的纪录低点不变--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G84UM]

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