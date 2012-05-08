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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 15:30 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,不过10年期公债标售需求强劲限制跌幅

路透东京5月8日电---日本公债价格周二小幅下跌,因投资者在多数券种收益率(殖利率)前一日触及一年半低位后获利了结,不过价格跌幅有限,此前10年期公债标售吸引强劲需求.

即便最近债市上涨,此次标债需求也仍然强劲,凸显国内投资者对债市的支撑.

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