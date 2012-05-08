《外汇动态》美元/日圆:部分承压但仍呈区间交投态势

0735GMT--有关亚洲及跨国买方在1.3005-15购入欧元兑美元EUR=的传闻,或许给欧元提供了一定程度的支撑,而且可以说令那些对欧元有所保留的人士开始关注交叉盘.欧元兑日圆EURJPY=R就是一个很好的例子.