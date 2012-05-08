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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 16:19 BJT

《外汇动态》美元/日圆:部分承压但仍呈区间交投态势

0735GMT--有关亚洲及跨国买方在1.3005-15购入欧元兑美元EUR=的传闻,或许给欧元提供了一定程度的支撑,而且可以说令那些对欧元有所保留的人士开始关注交叉盘.欧元兑日圆EURJPY=R就是一个很好的例子.

美元兑日圆JPY=必然部分承压.然而美元兑日圆的走势或许并不令人心跳加速.

100日移动均线切入位79.66附近的买盘,可能会令日圆多头迷惑不解,但美元兑日圆新的卖盘可能会限制任何朝向80.10水准的弹升之势;80.10是美元兑日圆日线图一目均衡云区当前的底部.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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