更正:〔中国票据市场〕转贴利率下探,信贷投放不理想致机构选择买票使用额度

(原文第一段"票据供过于求"表述有误,更正为"票据供不应求")

路透北京5月8日电---中国票据市场转贴利率周二下探.市场人士表示,当前资金面宽裕,信贷投放情况却不理想,有机构会选择买入票据资产使用额度,票据供不应求,推动转贴利率下跌.

"转贴利率一直往下跌,我们也在收,但票不容易找,出票的不多."华南地区一银行交易员称,"信贷投放放不出去,只能用票据这个'蓄水池',把信贷规模填起来."

他进一步指出,针对票据收益与资金成本间利润差日见收窄问题,机构可以选择错配资产解决;加之票据转贴利率仍处于下行通道,套利策略亦可以考虑,但补足信贷规模仍是其视野中机构买票的主要考量.

资金市场一主要指标--上海银行间同业拆放利率(shibor)SHIBOR=六个月期品种SHICNY6MD=今日报在4.9937%.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种下跌近50个基点(bp),其余主要期限则继续窄幅震荡.央行公开市场稍早进行正回购操作,但影响有限,资金面仍相对宽松. [CN/CN]

中国证券报月初报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元人民币左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 5.3635/5.1025 5.5920/5.3293 6.5160/6.0384

上日 5.4512/5.1775 5.6520/5.4030 6.6240/6.1314

-------------------------------------------------------

变动 -8.77bp/-7.50bp -6.00bp/-7.37bp -10.80bp/-9.30bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.7891%,与上日的4.8678%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.0921/3.0394 3.1482/3.0958

上日 3.0894/3.0330 3.1409/3.0922

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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