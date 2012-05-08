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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 16:13 BJT

《外汇动态》欧元/美元阻力位料在1.2974/55美元区域-KBC

0756GMT--KBC的技术分析师称,欧元兑美元EUR=阻力位料在1.2974/55美元区域,即上日低位及2月16日低点.

该银行称,"若跌穿1.2974/55区域,则将下探年内低位1.2623.因此我们保持欧元偏空的看法."(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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