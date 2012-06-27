《特别报导》中国券商业:能否找到失落的春天?

* 一锅"冷水"升温

* 从疯狂到落寞,券商失落十余年

* "美国模式"能否复制出中国版"高盛"

* 创新引擎能否翘起券商新崛起?

* 骡子和马的"分水岭"

作者 赵红梅/康熙泽

路透北京6月27日电---"这几个月累惨了,不但要招兵买马,还要去飞到各营业部培训,晚上还要帮分公司写业务方案,这几个月都是马不停蹄的."中信证券信用交易部一位负责人表示.

中信正赶着推出转融通这一创新业务,上述负责人提到的繁忙情景,也正是当前其它券商的真实写照.从公司总部到营业部一线,在过去的几个月里,各大券商内部忙个不停,急着推各种创新项目--转融通、中小企业私募债、新三板、券商系并购基金等.

"(券商业)创新大会后,我们是层层消化会议内容,先是组织中层以上干部会议传达内容,然后让各部门大胆创新,递交计划."银河证券一位部门经理对路透表示.

如一锅冷水般沉寂了十年的中国券商,如今正酝酿着一场大的变革.这场变革的背后,是在当前中国领导人换届之际,新一波金融政策实验浪潮也正在到来.

"中央在下一盘棋,"国务院发展研究中心一位专家表示,当前中国金融格局失衡,在大格局上难以突破时,找合适的"攻击点"来突破沉闷局面,是个好选择,且金融脱媒、利率市场化正在进程中,证券行业机遇又来了.

而背后力推券商创新的,是新执掌资本市场的"大家长"--中国证监会主席郭树清.他正举起市场改革大旗,力图给券商们"松绑",扶持券商探索创新.

这位掌舵人能否力挽狂澜,改变券商作为中间媒介在中国经济增长中微弱格局?推动中国证券业找到久违的春天?各界都在拭目以待.

而中国的109家券商们,面对今年新的政策创新空间已跃跃欲试,拔尖者甚至把自己的成长目标锁定成"中国版高盛".

从1987年中国第一家证券公司--深圳经济特区证券公司成立至今,中国证券公司发展历时20多年,在经历了近十年的清理及整顿后,行为虽已规范,然整体步伐踉跄,体量正不断萎缩,109家券商去年合计净利润不足400亿元人民币,已跟早年并肩的金融业其它兄弟们不可同日而语,近五年,券商被远远被甩到银行、保险、信托等庞大的规模身后.

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浏览中国证券业2001年以来净利润变化图,

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受限于中国资本市场的封闭性,这些券商同质化严重--投行是承销,经纪仅是炒股票,自营就是用自己的钱博弈市场,规模发展和服务模式单一,券商们早已跌入了路径依赖的窠臼.

而中国股市在这十年中也未能发挥"经济晴雨表"的功能.尽管市值增大,无奈熊长牛短,总体处于跌势,10多年的时间从2001年的2,300点左右起步,又徘徊至2,300多点.这也让以经纪业务收入为主的券商们步履维艰.

5月初召开的券商创新大会更像是券商行业行动的"发令枪".明确了创新的方向、相关创新领域的基本制度、创新的原则和风险控制等关键要素,是对券商经营模式全面改革的开始.

众多券商欢欣鼓舞,兴业证券在研讨会上的发言题目很直白--《迎接证券行业创新发展的春天》,并形容这次研讨会是券商行业发展具有划时代意义的一次盛会.

这次大会后,券商创新产品陆续出水,例如东吴证券成功承销首只中小企业私募债券;中信证券旗下金石投资设立国内首只券商系并购基金;信达证券保证金现金管理模式开始得到市场认可,国泰君安首只保证金产品初定于6月28日推出.

长江证券分析师刘俊认为,券商创新被定义为持续的过程,并出现"允许试错",这个很宽容的字眼以前从没出现过,成为促进券商参与创新、主动创新的关键因素."券商开始了场外市场、期货市场的创新,此外券商经纪、自营、资产管理、投行等传统业务也将进入变革期.

"这些都是券商创新的开始,还要看政策落地后续新产品的推出情况及其它落地改革,只要有好的市场环境,出现像高盛这样的大券商不是不可能."长城证券研究总监向威达称.

华泰证券分析师郭春燕在最近发布的一份研究报告中指出,券商的创新业务主要集中在三个方向:买方业务创新、经纪业务转型和投行业务向场外市场的拓展.

公开数据显示,截至2011年末,中国银行业、保险业和信托业总资产分别达到113万亿元、6万亿元和4.8万亿元,而证券业总资产仅为1.57万亿元.

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2008-2011年,券商业佣金费率下降使经纪业务收入占比由75%降至51%,其他收入比重被动上升,但整体萎缩.

**"一锅冷水"开始升温**

随着政策的松绑,中信证券、海通证券和广发证券等券商纷纷组建另类投资子公司.

业内人士透露,光大证券今年4月特意从国信证券挖来金融工程首席分析师葛新元,拟作全资子公司--光大富尊投资公司的总经理,专门做量化投资交易等金融衍生品业务.

一位券商投行部人士称,"我们在融资、并购领域在琢磨一些新的市场机会,比如想挖掘现在的B股,期望能像伊泰煤炭一样踏出一条解决B股的通道.而这些思路在郭主席没来之前,想都不敢想."

伊泰煤炭(900948.SS)为内地B股上市公司,于二季度分获中国证监会、香港联交所批准,计划发行不超过2.58亿H股.这是首家获准赴港上市的纯B股公司.

在此前,券商们经历了草创(1987-1998)、清理整顿和综合治理(2004-2007),一批高风险券商得到处置,再后来迎来了数年的规范发展(2008-2011)阶段,而这个阶段监管原则是"按牌照做规定动作,牌照外不许自选动作".监管层建立起了以净资本为核心的风控指标体系,并按评价计分自2009年将券商分为了A、B等5大类11个级别,分类监管.

中信证券资深人士评价称,监管层陆续通过客户保证金第三方存管、净资本管理、牌照与业务创新的严格审批等手段,给券商"刮骨疗伤"时,也狠狠修理了"野性",券商由"自由涉猎者"蜕变成画地为牢的通道服务提供商.

不少券商人士赞同上述观点,他们普遍认为,券商综合治理之后,监管层以"风控"为主导的思路,导致券商在稳定行业发展根基的同时牺牲了行业创新动力.而经纪业务的旱涝保收、对创新业务束手束脚、行业发展方向混沌等都阻碍证券公司自身的创新步伐.

中信建投的报告直接指出,此前,券商新产品的推出往往经历一段漫长的审批期,如股指期货从1999年酝酿到2010年推出,历时11年;创业板从1999年到2009年推出,历时10年;融资融券从2006年到2010年推出,历时四年.

中信证券有关负责人举了一个例子,"2007年北京银行的资产规模是2,000亿元,中信证券是3,000亿元,4年后,前者资产便翻了6倍,而中信证券资产则缩水一半至1,500亿元."

尽管如此,券商们依然在过去的数年时间里在创新业务上或深或浅地探索和尝试,并已各有特色,中信证券的直接投资、国信证券的经纪业务、东方及光大的资产管理、海通证券自营业务、平安和国信的中小投资银行、海通的融资融券、国泰君安的股指期货等.