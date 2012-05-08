《外汇动态》欧元/美元周一在技术图表上留下的缺口恐难以补上

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
0758GMT---欧元区周末的一系列政治事件导致亚洲投资者在周一开盘后大力打压欧元/美元EUR=,使汇价降至远低于上周五纽约收盘价1.3082的水准.随后,欧元一直无法重新站上1.3065美元,因此技术图表上留下的跳空缺口也一直未能被填补.这或许可以解释场中的传闻,即在1.3065-70区域再度有大力卖单堆积,停止单则设在1.3085上方.(完)
--编译 高琦; 审校 吴云凌
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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