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市场报道 | 2012年 5月 8日 星期二 16:16 BJT

《外汇动态》欧元/美元周一在技术图表上留下的缺口恐难以补上

0758GMT---欧元区周末的一系列政治事件导致亚洲投资者在周一开盘后大力打压欧元/美元EUR=,使汇价降至远低于上周五纽约收盘价1.3082的水准.随后,欧元一直无法重新站上1.3065美元,因此技术图表上留下的跳空缺口也一直未能被填补.这或许可以解释场中的传闻,即在1.3065-70区域再度有大力卖单堆积,停止单则设在1.3085上方.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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