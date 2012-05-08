《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.4%,接近二级市场

* 招标品种: 今年第五期七年品种二次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(9日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.39%-3.43%

* 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月8日电---中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债.路透调查显示,近一个月以来,增发标的券二级市场变化不大,加之近来债市总体走势较为平稳,预计明日新债加权收益率将接近二级,均值落在3.40%.

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,近一个月来七年期品种IFT7YY=CDC仅在3.41%-3.43%狭窄区间波动;增发标的120005券二级市场收益率tCN120005=CFXS近期主要成交亦多集中在3.40%-3.42%.

北京一券商分析师表示,明日续发的七年期国债,加权收益率"可能3.4%附近吧,(这个品种)基本上有稳定的需求."

华南一银行交易员补充说,二级市场该期国债收益率近来走势平稳,而且机构对未来预期尚无方向性变化,因此明日续发债收益率很难明显脱离目前市场水平.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(五期)国债CN120005=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

是次续发国债5月10日开始续发行,5月14日结束.续发行部分从5月16日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于3月7日招标发行的第五期七年国债发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,按年付息.财政部此后在4月11日续发了327亿元该期国债,加权中标收益率为3.3915%.(完)