《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.4%,接近二级市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 今年第五期七年品种二次续发
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(9日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.39%-3.43%
* 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均)
路透上海5月8日电---中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债.路透调查显示,近一个月以来,增发标的券二级市场变化不大,加之近来债市总体走势较为平稳,预计明日新债加权收益率将接近二级,均值落在3.40%.
中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,近一个月来七年期品种IFT7YY=CDC仅在3.41%-3.43%狭窄区间波动;增发标的120005券二级市场收益率tCN120005=CFXS近期主要成交亦多集中在3.40%-3.42%.
北京一券商分析师表示,明日续发的七年期国债,加权收益率"可能3.4%附近吧,(这个品种)基本上有稳定的需求."
华南一银行交易员补充说,二级市场该期国债收益率近来走势平稳,而且机构对未来预期尚无方向性变化,因此明日续发债收益率很难明显脱离目前市场水平.
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(五期)国债CN120005=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
是次续发国债5月10日开始续发行,5月14日结束.续发行部分从5月16日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于3月7日招标发行的第五期七年国债发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,按年付息.财政部此后在4月11日续发了327亿元该期国债,加权中标收益率为3.3915%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。