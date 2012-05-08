更正:〔英股业绩〕汇丰控股第一季税前获利为43亿美元,业绩公布后股价上涨

(更正:因译文有误,红条及内文第三条改成"基础成本效率从58.7%改善至55.5%",非"从55.5%升至58.7%")

路透伦敦5月8日电---欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)公布业绩显示:

* 第一季基础税前获利为较上年同期增长25%至68亿美元

* 第一季税前获利为43亿美元

* 基础成本效率从58.7%改善至55.5%

* 贷款减损支出及其他相关支出为23.66亿美元

* 普通股每股分红为0.09美元

* 平均普通股权收益率为6.4%

* 公布第一季业绩后,其在伦敦交易所的股票上涨0.4%至平盘上方,之前曾下跌1.8%

* 汇丰控股称,已较高峰时裁减1.4万个岗位,包括12月以来裁减的近3,500个