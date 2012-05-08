更正:〔英股业绩〕汇丰控股第一季税前获利为43亿美元,业绩公布后股价上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(更正:因译文有误,红条及内文第三条改成"基础成本效率从58.7%改善至55.5%",非"从55.5%升至58.7%")
路透伦敦5月8日电---欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)公布业绩显示:
* 第一季基础税前获利为较上年同期增长25%至68亿美元
* 第一季税前获利为43亿美元
* 基础成本效率从58.7%改善至55.5%
* 贷款减损支出及其他相关支出为23.66亿美元
* 普通股每股分红为0.09美元
* 平均普通股权收益率为6.4%
* 公布第一季业绩后,其在伦敦交易所的股票上涨0.4%至平盘上方,之前曾下跌1.8%
* 汇丰控股称,已较高峰时裁减1.4万个岗位,包括12月以来裁减的近3,500个
* 汇丰控股称,全球银行和市场业务营业净收入为56.21亿美元.(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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