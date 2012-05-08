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市场报道 | 2012年 5月 8日 星期二 16:32 BJT

《外汇动态》欧元/英镑卖单据称在0.8080-0.8100区域再度集结

0815GMT---英国市场周一逢公共假期休市,今日恢复交易后,英债跟涨德债,英国公债期货触及合约高点,10年期英债收益率跌至四个月低点.看来在欧元区危机四伏之际,英国资产对于那些主动或被动寻求欧洲曝险的国际投资者而言仍很有吸引力.

欧元/英镑EURGBP=D4据称在0.8080-0.8100区域再度有卖单开始集结.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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