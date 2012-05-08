〔中国房地产〕一季度土地市场基本面良好,未来发展景气不减--国土部

路透北京5月8日电---中国国土资源部周二发布数据显示,一季度中国土地市场运行的基本面良好,但地产景气指数仍处于偏热状态,未来地产市场发展料将持续景气.

国土部旗下土地矿产法律事务中心发布的中地指数(CLI)显示,综合指数和五个分指数一季度环比出现全面回落,其中除了地产景气指数出于亚热区间外,其他的都在正常范围内.

"一季度地产景气指数虽大幅回落,但仍处于亚热区间,其先行指数特点表明近期我国地产市场不仅不会下滑,可能继续保持小步蛙跳状态,持续景气,"国土部网站的新闻稿称.

国土部发布数据显示,2012年一季度地产景气指数小幅回落至471,同比增长19.5%,环比下降12.7%;预警并显示地产景气指数脱离红色过热预警,显示黄灯,处于亚热区间.

新闻稿并称,从长时间序列来看,地产景气指数一直在过热与亚热区间徘徊,显示出当前中国经济调整和流动性充裕条件下土地市场的内在发展潜力;预计土地市场将会在稳定发展中呈现小幅震荡调整状态.

该CLI研究室并建议,对当前泡沫风险向一线城市商业地产转移、房企投资向三四线城市转移、个别城市土地市场出现流标流拍等现象,要对房地产调控保持决不放松的态势,并要密切关注市场变化,做好现有调控政策评估的同时加大新政策、新制度的储备和供给.

中地指数从2011年6月开始正式发布,是一个综合反映土地市场数量与质量、总量与结构、状态与趋势的多因子、多成分、多特征的整体性波动规律指标.该指数由综合指数以及市场规模指数、出让价格指数、供应结构指数、利用集约指数、地产景气指数等五个分指数构成.(完)

欲了解更多详情,请点选国土部网站(here)