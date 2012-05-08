《外汇动态》日本进口石油支应发电需求,应有助支撑美元/日圆

0841GMT--日本最后一座运转中的核电站上周六停机,使日本自1970年以来首度无核.未来几个月电力缺乏的状况料将比去年夏季更为严重.

所有这些凸显出,日本必须试图通过进口能源来弥补缺口.沙特石油部长欧那密周二表示,如遇到紧急状况,日本可以仰赖沙特的石油供应.[ID:nSB1532326]

这些进口石油将必须以美元支付,因此这将帮助支撑美元兑日圆JPY=.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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