〔路透基点〕贷款银行要求江西高速投资集团扩大增资--RLPC

路透香港5月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,为中国江西高速公路投资集团(以下简称"江西高速投资集团")抚州-吉安高速公路项目提供融资的贷款银行,目前要求江西高速投资集团扩大增资.

消息人士称,江西高速投资集团原计划增资20%,但现在可能会提升至30%.因此,贷款规模或从70亿元人民币降至60亿元.

一消息人士称,贷款方是在评估了江西省高速公路多个项目的风险之后,要求提高增资.

据江西高速投资集团网站,抚吉高速全长179公里,需要投资总额94.6亿元人民币.

据消息,中国国开行江西分行为该项融资的牵头安排行,中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行寻求参贷.

该项贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,以公路收费权担保.

据该公司网站,抚吉高速于2011年6月开工,计划于2012年底完工.

据银行业消息,江西高速投资集团还在寻求另一项30亿元人民币的23年期贷款,用于德兴-上饶高速项目.

国开行江西分行也是该项融资案的牵头安排行.中国交通银行、中国建设银行、中国进出口银行正在争取内部授信核准参贷.

贷款利率同为中国人民银行基准利率的100%,由公路收费权担保.

据网站数据,该高速公路估算造价47.9亿元人民币.当地媒体称,整个项目预计在今年年底前完工.(完)