〔路透基点〕贷款银行要求江西高速投资集团扩大增资--RLPC

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港5月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,为中国江西高速公路投资集团(以下简称"江西高速投资集团")抚州-吉安高速公路项目提供融资的贷款银行,目前要求江西高速投资集团扩大增资.
消息人士称,江西高速投资集团原计划增资20%,但现在可能会提升至30%.因此,贷款规模或从70亿元人民币降至60亿元.
一消息人士称,贷款方是在评估了江西省高速公路多个项目的风险之后,要求提高增资.
据江西高速投资集团网站,抚吉高速全长179公里,需要投资总额94.6亿元人民币.
据消息,中国国开行江西分行为该项融资的牵头安排行,中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行寻求参贷.
该项贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,以公路收费权担保.
据该公司网站,抚吉高速于2011年6月开工,计划于2012年底完工.
据银行业消息,江西高速投资集团还在寻求另一项30亿元人民币的23年期贷款,用于德兴-上饶高速项目.
国开行江西分行也是该项融资案的牵头安排行.中国交通银行、中国建设银行、中国进出口银行正在争取内部授信核准参贷.
贷款利率同为中国人民银行基准利率的100%,由公路收费权担保.
据网站数据,该高速公路估算造价47.9亿元人民币.当地媒体称,整个项目预计在今年年底前完工.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。