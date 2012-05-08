〔中国汇市〕人民币近收平,均衡汇率区间渐获市场认同(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币窄幅波动,收盘近持平

* 中间价有所反弹,但盘中交易价仍偏离较大

* 暂缺乏外力推动人民币走势

* 目前汇价已达均衡水平渐获市场认同

路透上海5月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二近收平,全天呈窄幅波动,中间价尽管有所反弹,但盘中交易价反应平淡,仍与中间价偏离较大,而目前暂缺乏外力推动人民币走势,震荡格局料仍将持续.

交易员认为,近一段时间人民币基本在6.30-6.31间运行,表明这一均衡汇率区间已渐获市场认同.

"最近成交价距离中间价一直在200个点以上,没有什么改变,扩大波幅后,盘中的波幅反而越来越小了,"上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3080 6.3050 6.3086 6.2804 6.2858 6.3079

上述交易员并表示,最近客盘需求相对平稳,而市场机构对于人民币达到均衡水平的认同度已相当高,在这一价格水平都不敢贸然看涨或看跌,这将支撑汇价继续维持稳定.

美国财政部长盖特纳此前向中国国家主席胡锦涛表示,中国朝更以市场为导向的汇率体系努力,"非常有希望".[ID:nSB1527036]

以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3460/90 6.3490

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3075/95 6.3075

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水305点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3385元.

东京汇市欧元周二下滑,但保持在上日触及的三个月低位上方,出现空头回补的可能性,料为欧元提供部分支撑,尽管投资者对于希腊政治不确定性的担忧令欧元前景蒙阴.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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