〔中国汇市〕人民币近收平,均衡汇率区间渐获市场认同(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多报价)
* 人民币窄幅波动,收盘近持平
* 中间价有所反弹,但盘中交易价仍偏离较大
* 暂缺乏外力推动人民币走势
* 目前汇价已达均衡水平渐获市场认同
路透上海5月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二近收平,全天呈窄幅波动,中间价尽管有所反弹,但盘中交易价反应平淡,仍与中间价偏离较大,而目前暂缺乏外力推动人民币走势,震荡格局料仍将持续.
交易员认为,近一段时间人民币基本在6.30-6.31间运行,表明这一均衡汇率区间已渐获市场认同.
"最近成交价距离中间价一直在200个点以上,没有什么改变,扩大波幅后,盘中的波幅反而越来越小了,"上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3080 6.3050 6.3086 6.2804 6.2858 6.3079
上述交易员并表示,最近客盘需求相对平稳,而市场机构对于人民币达到均衡水平的认同度已相当高,在这一价格水平都不敢贸然看涨或看跌,这将支撑汇价继续维持稳定.
美国财政部长盖特纳此前向中国国家主席胡锦涛表示,中国朝更以市场为导向的汇率体系努力,"非常有希望".[ID:nSB1527036]
以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3460/90 6.3490
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3075/95 6.3075
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水305点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3385元.
东京汇市欧元周二下滑,但保持在上日触及的三个月低位上方,出现空头回补的可能性,料为欧元提供部分支撑,尽管投资者对于希腊政治不确定性的担忧令欧元前景蒙阴.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。