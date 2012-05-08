《中国企业债发行日程表》--5月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *桂林经济建设 10 6 6.90% AA+ 5/9-5/11 银河证券 投资总公司 (自第3年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== 镇江交通投资 18 7 7.29% AA 5/8-5/10 海通证券 建设公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 平顶山发展 15 7 7.86% AA 5/8-5/14 中原证券 投资公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 徐州新盛建设 15 6 7.48% AA 5/8-5/14 信达证券 投资公司 (自第3年起每年偿还25%本金) 国开证券 ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》