〔中国债市〕现券难破稳势,国开"福娃债"平稳增发未添兴奋点

路透上海5月8日电---中国银行间债市周二现券仍波动乏力,颇受市场关注的国开行五期"福娃债"增发招标结果基本在预期之内,市场依旧难以寻获兴奋点以打破稳势.

交易员指出,今日回购利率有所松动,令部分短券需求稍回暖,收益率也略有下行,不过由于基本面和政策面预期未有明显变化,中长券缺乏走强动力.

"上午大家都在关注国开债的投标,结果出来都(与市场预期)差不多,市场也没什么动静,"北京一银行交易员称.

国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期金融债进行首次增发,收益率基本符合预期,并与二级市场接近.因稳定的市场环境,助其发行创新初见成效.[ID:nSB1531960]

受10银鸽债CN122060=SS评级调降影响,交易所债市低评级信用债最近遇阻,但上述交易员表示,银行间低评级债暂未受牵连,以城投债为主的低评级品种需求依旧尚可.

他还认为,尽管央行公开市场今日进行了正回购操作稍有意外,但近期资金面实际上并不紧,因此正回购再现也未对流动性形成冲击,回购利率反而走低,这可能对短券走势提供些许支持.

鹏元资信评估有限公司上周四发布了银鸽投资(600069.SS)公司债的跟踪评级报告,将其主体评级由AA-降至A+,评级展望为稳定,此后10银鸽债连续大跌,今日虽有所反弹,但自此前高位累计跌幅仍近4%.

央行公开市场操作让人越来越难以捉摸.继上周央行意外出手逆回购,且昨日一级交易商未申报任何需求之下,周二却又重推正回购,意外频频意味着央行的手法已愈发灵活及精准.今日公开市场进行了200亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.[ID:nSB1531760]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种下跌近50个基点(bp),其余主要期限则继续窄幅震荡.央行公开市场稍早进行正回购操作,但影响有限,资金面仍相对宽松.[CN/CN]

剩余期限0.68年的固息国债120001券最新成交对应收益率CN120001=CFXS为2.78%,上日收报2.8001%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.4816 3.7014

上日 2.9687 3.7551

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2414/3.1955

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8698/2.8160

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4778/3.4187(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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