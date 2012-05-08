〔离岸人民币〕中国发改委称境内非金融机构发点心债需报其核准--报载

路透上海5月8日电---中国国家发展和改革委员会周二发布通知称,境内非金融机构赴香港发行人民币债券(点心债),需报国家发改委核准,募集资金投向应主要用于固定资产投资项目.

刊登在国家发改委网站的通知指出,中央管理企业可直接向国家发改委提出申请;地方企业向注册所在地省级发改委提出申请,经省级发展改革委审核后报国家发改委.

通知所称人民币债券是指境内非金融机构在港发行的、以人民币计价、期限在1年以上(含1年)按约定还本付息的有价证券。

通知并规定,境内非金融机构自核准之日起60个工作日内须开始启动实质性发债工作,核准文件有效期一年,有效期内须完成债券发行.

此外,境内非金融机构境外分支机构在港发行人民币债券由境内机构提供担保的,境内非金融机构应在其分支机构人民币债券发行前20个工作日内,将发债规模、期限及募集资金用途等材料向国家发改委备案.

目前在香港市场发行人民币债券的主体包括中国财政部、企业、境内外金融机构、以及国际组织等.2011年10月,国家发改委批准宝钢集团赴港发行65亿元人民币债券,为中国境内企业首次获批直接在港发行人民币债券.以往中国企业在海外发行人民币债券都是通过境外子公司进行.

中国境内企业发行点心债的最新消息是,4月末发改委同意华能国际电力股份公司(0902.HK)(600011.SS)、中国大唐集团等四家大陆企业赴港发行离岸人民币债券(点心债),发行总额为185亿元人民币.(完)

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