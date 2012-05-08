〔英股业绩〕汇丰控股第一季获利好于预期,因投行业务反弹且坏账下降(更新版)

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路透伦敦5月8日电---欧洲最大银行--汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)第一季基础税前获利近70亿美元,好于预期,因为投资银行业务收入强劲反弹及美国坏账下降.

汇丰周二表示,包括成本节约在内的所有战略领域都取得良好进展,而且自去年以来已累计裁减1.4万个岗位,这是行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)提振盈利能力计划的一部分.该计划亦包括退出汇丰缺乏规模势力的业务,并增加对亚洲市场的着力度.

然而,由于投资银行的绩效相关成本上涨,以及亚洲等地区的通胀率上升,导致支出较上年同期增长,达104亿美元.

与其他英国同业一样,汇丰控股的业绩再度受到认列不当销售付款保护保险(PPI)的冲击,这次认列4.68亿美元,与上年同期相近.

但该银行的基础成本效益率(cost efficiency ratio)今年第一季改善至55.5%,上年同期为58.7%.

欧智华希望在2013年底前将股东权益报酬率(ROE)提升至12%以上,并将成本相对于营收的比例削减至52%以下.汇丰第一季ROE为6.4%.

汇丰控股业绩受到投资银行强劲表现的提振,投资银行部门第一季营收为58亿美元,较上年同期的52亿美元增长11%以上,且较去年第四季大幅改善.来自固定收益、外汇、和大宗商品的收入回升,符合业界所见的趋势.

第一季坏帐相关损失为24亿美元,大致持平于上年同期水准,但美国方面有所改善,因止赎和减损的情况好转,而该行也削减了美国消费性贷款业务.

汇丰表示,其第一季基础税前获利为68亿美元,较上年同期增加25%,且高于分析师预估的58亿美元.汇丰第一季法定利润为43亿美元,自有债务价值变动的负面冲击为26亿美元.

0905GMT,汇丰股价在伦敦市场上涨1%至5.604英镑,英国股市.FTSE则为下跌0.3%.(完)