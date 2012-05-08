〔中国房地产〕江苏扬州出台政策刺激购房,奖励合同价款0.4-0.6%

路透北京5月8日电---中国地方政府松绑楼市又添一例,江苏省扬州市出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.但鉴于中央政府房地产调控立场未变,该地方新政能否实际执行尚存变数.

扬州市住房保障和房产管理局网站周二刊登的文件并称,从7月1日起该市购买全装修房将能获得政策奖励,政策执行期暂定为一年.

文件称,对个人新购买的成品住房,建筑面积在90平方米及以下的,对购房人给予所购房屋合同价款6‰的奖励;建筑面积在90平方米以上、120平方米以下的,给予所购房屋合同价款5‰的奖励;面积在120平方米及以上、144平方米以下的,给予所购房屋合同价款4‰的奖励.

文件解释称,此举旨在加快推进该市市区成品住房的开发建设.成品住房是指套内所有功能空间的固定面铺装或涂饰、管线及终端安装、厨房和卫生间基本设施配备等全部完成,已具备基本使用功能的住房.

但由于该文件并未明确"新购买的成品住房"是否为目前政策微调大方向所鼓励的"首套购房",能否得到中央政府的许可执行尚不得而知.

"从之前一些地方政府'救市'政策的反复中可以看出,中央政府对于今年政策松动的'底线'是只能涉及首套自住需求,这次扬州的政策没有区分是否首次,所以政策能否执行尚待观察,"中原集团研究中心总监刘渊表示.

中国"史上最严"的房地产调控已持续两年,此前从佛山到成都,再从芜湖到上海,每一次的地方松绑都难逃失败的命运,显示了中央调控从严的决心,但屡禁不止的地方"起义"背后则是被土地收入所绑架的地方财政.[ID:nSB1417700]

与此同时,地方针对刚需首套房的政策松绑则得到了默许,首套房贷利率回归亦被认为是今年楼市的一大利好.有国内媒体报导称,近期多地降低公积金购房门槛,武汉、泉州、广州对首套房用公积金贷款,满足一定条件后,首付可降至两成.(完)

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