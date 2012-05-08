〔中国房地产〕江苏扬州出台政策刺激购房,奖励合同价款0.4-0.6%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月8日电---中国地方政府松绑楼市又添一例,江苏省扬州市出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.但鉴于中央政府房地产调控立场未变,该地方新政能否实际执行尚存变数.
扬州市住房保障和房产管理局网站周二刊登的文件并称,从7月1日起该市购买全装修房将能获得政策奖励,政策执行期暂定为一年.
文件称,对个人新购买的成品住房,建筑面积在90平方米及以下的,对购房人给予所购房屋合同价款6‰的奖励;建筑面积在90平方米以上、120平方米以下的,给予所购房屋合同价款5‰的奖励;面积在120平方米及以上、144平方米以下的,给予所购房屋合同价款4‰的奖励.
文件解释称,此举旨在加快推进该市市区成品住房的开发建设.成品住房是指套内所有功能空间的固定面铺装或涂饰、管线及终端安装、厨房和卫生间基本设施配备等全部完成,已具备基本使用功能的住房.
但由于该文件并未明确"新购买的成品住房"是否为目前政策微调大方向所鼓励的"首套购房",能否得到中央政府的许可执行尚不得而知.
"从之前一些地方政府'救市'政策的反复中可以看出,中央政府对于今年政策松动的'底线'是只能涉及首套自住需求,这次扬州的政策没有区分是否首次,所以政策能否执行尚待观察,"中原集团研究中心总监刘渊表示.
中国"史上最严"的房地产调控已持续两年,此前从佛山到成都,再从芜湖到上海,每一次的地方松绑都难逃失败的命运,显示了中央调控从严的决心,但屡禁不止的地方"起义"背后则是被土地收入所绑架的地方财政.[ID:nSB1417700]
与此同时,地方针对刚需首套房的政策松绑则得到了默许,首套房贷利率回归亦被认为是今年楼市的一大利好.有国内媒体报导称,近期多地降低公积金购房门槛,武汉、泉州、广州对首套房用公积金贷款,满足一定条件后,首付可降至两成.(完)
欲了解更多详情,请点选扬州市住房保障和房产管理局网站(here)
--发稿 邵晓忆/蒋燕; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。