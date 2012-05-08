〔表格〕澳洲发布2012/13年预算规划,政府估计2011/12年度GDP增长3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透坎培拉5月8日电---澳洲政府周二公布2012/13年度预算计划,以及国库部的经济预测值.
盈余/赤字 新预估值 (占GDP之比重%) 前次预估值 (占GDP之比重%)
(10亿澳元)
2011/12 -44.4 (-3.0) -37.1 (-2.5)
2012/13 +1.5 (+0.1) +1.5 (+0.1)
2013/14 +2.0 (+0.1) +1.9 (+0.1)
2014/15 +5.3 (+0.3) +3.1 (+0.2)
2015/16 +7.5 (+0.4) --
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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