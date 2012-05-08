版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 8日 星期二 17:47 BJT

〔表格〕澳洲发布2012/13年预算规划,政府估计2011/12年度GDP增长3%

路透坎培拉5月8日电---澳洲政府周二公布2012/13年度预算计划,以及国库部的经济预测值.

盈余/赤字 新预估值 (占GDP之比重%) 前次预估值 (占GDP之比重%)

(10亿澳元)

2011/12 -44.4 (-3.0) -37.1 (-2.5)

2012/13 +1.5 (+0.1) +1.5 (+0.1)

2013/14 +2.0 (+0.1) +1.9 (+0.1)

2014/15 +5.3 (+0.3) +3.1 (+0.2)

2015/16 +7.5 (+0.4) --

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐