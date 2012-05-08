〔中国能源〕成品油零售价今晚下调落空,预计周四落实调价--息旺能源

路透北京5月8日电---行业网站息旺能源(C1)周二下午报导称,今日晚间成品油零售价调整落空,目前预计三地原油变化率最快于明天、较大概率在后天破-4%,预计周四将落实调价事宜.

C1援引接近发改委人士称,发改委价格司下午会议是有关电价议题,无关成品油零售价.

周二早间C1曾报导称,中国今晚或下调成品油零售价,降价幅度预计在200-300元人民币/吨,因发改委价格司今天下午召集会议,按惯例或是调整油价先兆.[ID:nSB1531996]

中国今年已经两次上调成品油价格.最近的一次是3月20日起上调成品油价格每吨600元,为2009年6月以来最大,亦令中国成品油价格创历史新高.(完)

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