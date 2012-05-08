〔中港股市〕恒指连续第四日收跌,中资地产开发商股价疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指及沪深300指数各跌0.3%
* 恒指面临强劲技术阻力,升势受限
* 楼市销售量下滑,令中资地产股受创
* 中资券商股受累于获利了结,但预计还将上行
路透香港5月8日电---香港股市周二连续第四日收跌,因中资地产开发商股价疲弱,使得大盘回吐早先涨幅,恒指遭遇周一大跌后形成的强劲技术阻力并回落.
中国内地市场亦走弱,因投资者对今年表现强势的股票获利了结.沪深300指数下跌0.3%,上证综指.SSEC跌0.1%.
恒生国企指数.HSCE收低0.5%,恒生指数下跌0.3%至20,484.8点,进一步远离50日移动均线.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。