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亚洲 | 2012年 5月 8日 星期二 17:53 BJT

〔中港股市〕恒指连续第四日收跌,中资地产开发商股价疲弱

* 恒指及沪深300指数各跌0.3%

* 恒指面临强劲技术阻力,升势受限

* 楼市销售量下滑,令中资地产股受创

* 中资券商股受累于获利了结,但预计还将上行

路透香港5月8日电---香港股市周二连续第四日收跌,因中资地产开发商股价疲弱,使得大盘回吐早先涨幅,恒指遭遇周一大跌后形成的强劲技术阻力并回落.

中国内地市场亦走弱,因投资者对今年表现强势的股票获利了结.沪深300指数下跌0.3%,上证综指.SSEC跌0.1%.

恒生国企指数.HSCE收低0.5%,恒生指数下跌0.3%至20,484.8点,进一步远离50日移动均线.

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