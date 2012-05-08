〔中国债市〕人民币利率互换走低,欧债危机催生避险情绪长端跌势尤甚

路透上海5月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周二整体走跌,其中中长端幅度尤甚.欧洲政局动荡令投资者风险情绪上升,带动长端下行.而受到今日资金利率下行的影响,短端品种也出现一定程度下跌

"今天都下降了些,短端少,长端多,欧美那边的不确定性使得投资者风险情绪上升,而七天回购下去了点,但是3.7还是挺高,所以短的跟着下去了一点而已."北京一银行交易员称.

希腊国会选举结束后,第一次筹组新政府的尝试在周一即宣告失败,不到一天的时间便破局.此次选举结果为希腊能否避免破产并留在欧元区投下变数.[ID:nST0456986]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种下跌近50个基点(bp),其余主要期限则继续窄幅震荡.央行公开市场稍早进行正回购操作,但影响有限,资金面仍相对宽松.其中七天质押式回购CNREPO=CFXS加权平均利率收报3.7014%[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.4817/3.6050 3.2879/3.3850 3.3000/3.3971 3.4057/3.5029 3.4100/3.7000

周一 3.4560/3.5760 3.2875/3.3808 3.2883/3.3850 3.3950/3.4917 3.4100/3.6925

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变动 +0.0257/+0.029 +0.0004/+0.0042 +0.0117/+0.0121 +0.0107/+0.0112 0/+0.0075

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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